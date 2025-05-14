Іспанія

Сума трансферу 30-річного аргентинця становитиме близько шести мільйонів євро.

Нападник мадридського Атлетіко Анхель Корреа, швидше за все, стане гравцем мексиканського Тігреса у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Маттео Моретто.

За інформацією джерела, клуби практично домовилися про трансфер 30-річного аргентинця за суму близько шести мільйонів євро.

Наразі клуби готують офіційні документи, щоб завершити трансфер футболіста, який підпише контракт до літа 2028 з опцією продовження ще на один сезон.

Цього сезону Корреа, який виступає за "матрацників" з січня 2015 року, провів 42 матчі, в яких забив сім голів та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Лунін потрапив у сферу інтересів Атлетіко.