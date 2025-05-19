Іспанія

Українець дебютував у складі каталонського клубу.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував дебют у складі каталонської команди воротаря Владислава Крапивцова в матчі 37 туру іспанської Ла Ліги з Реал Сосьєдад (2:3). Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Крапивцов — гравець, якому я дуже довіряю. Це молодий футболіст, у якого є характер, і він мені дуже сподобався. У нього є особистість, футбольне бачення і неймовірні фізичні якості.

Команді потрібно було побачити його особистість у важливому матчі. Тому він зіграв, і я дуже задоволений його виступом, оскільки він провів чудовий матч.

Сподіваюся, гравці не розслабляться на фініші. Хотілося б перемогти, незважаючи на те, що ми зберегли місце в елітному дивізіоні. Грали у Лізі чемпіонів, а потім боролися за виживання. Інші команди прогресують, створюють нам проблеми.