Іспанія

Новий контракт хавбека розрахований до літа 2030 року.

Мадридський Атлетіко на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з півзахисником Пабло Барріосом.

Нова угода з 21-річним іспанцем розрахована до літа 2030 року.

Барріос виховувався в академії "матрацників" з 2018 року, після чого у сезоні-2022/23 дебютував в основній команді під керівництвом Дієго Сімеоне.

Цього сезону Барріос провів 40 матчів, у яких забив один гол та віддав чотири гольові передачі.

За тур до фінішу сезону Атлетіко посідає третє місце у Ла Лізі, випереджаючи Атлетік на три очки. В останньому турі "матрацники" зіграють проти Жирони — гра відбудеться 25 травня.