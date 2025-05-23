Іспанія

Іспанський фахівець не бачить можливостей для зростання і він має кілька варіантів для роботи.

Головний тренер молодіжної команди мадридського Реала Рауль залишить свою посаду після закінчення цього сезону. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 47-річний іспанець вже ухвалив остаточне рішення про свій відхід, про що він розповів підопічним та своєму найближчому оточенню.

Головною причиною відходу став той факт, що Рауль не бачить можливостей для зростання після шести років проведених у Мадриді.

Також зазначається, що Рауля замінить ще один колишній гравець "вершкових" Альваро Арбелоа, який має довіру від керівництва клубу.

Щодо самого Рауля, то він вже має три варіанти для майбутньої роботи. У його послугах цікавляться Вільярреал, Лідс та Шальке, який і раніше намагався переманити іспанця до Німеччини.

Раніше стала відома дата презентації Хабі Алонсо у Мадриді.