Іспанія

У "вершкових" з фінансами точно все в порядку.

Мадридський Реал під час літнього трансферного вікна може підписати вінгера баскського Атлетіка та збірної Іспанії Ніко Вільямса. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, каталонська Барселона також претендує на 22-річного іспанця, але через фінансові труднощі перемовини щодо потенційного трансферу наразі призупинилися, чим і хоче скористатися "королівський" клуб. Реал готовий виплатити "клаусулу" Вільямса, яка складає 58 млн. євро.

Зазначається, що в разі покупки Ніко Вільямса, Реал буде змушений продати бразильського вінгера Родріго.

Чинна трудова угода гравця з басками розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

Цього сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік 44 матчі, забив 11 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ніко Вільямс визначив АПЛ своїм пріоритетом.