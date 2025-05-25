Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

Вільярреал у матчі 38 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі розгромив Атлетік із рахунком 4:1.

Рахунок у матчі було відкрито на четвертій хвилині зусиллями Єремі Піно, а через чотири хвилини Пап Алассан Гує подвоїв перевагу "жовтої субмарини".

Потім на 29 хвилині Джибріль Соу відіграв один м'яч для "нервіонців", але ще до перерви Вільярреал забив третій гол, а його автором став Алекс Баєна.

Потім на 54 хвилині Гує оформив дубль, а останнє слово було за Севільєю, коли на 85 хвилині забив Рамон Мартінес.

Після останнього туру Вільярреал набрав 70 очок та посів п'яте місце у Ла Лізі. Севілья набрала 41 бал та фінішувала на 17 місці після Жирони.

Вільярреал — Севілья 4:2

Голи: Піно, 4, Гує, 8, 54, Баена, 39 - Соу, 29, Мартінес, 85.

Вільярреал: Конде — Наварро, Камбвала, Кошта, Педраса — Гує (Парехо, 75) — Піно (Пепе, 56), Суарес (Рекена, 81), Баена (Морено, 57) — Б'юкенен (Ейонг, 74), Баррі.

Севілья: Фернандес — Кармона (Мартінес, 63), Салас, Тейшейра, Педроса — Агуме, Гудель — Санчес (Буено Себастьян, 74), Сусо (Еджуке, 87), Соу (Лукебакіо, 46) — Паскуаль (Фернандес, 63).

Попередження: Кармона.