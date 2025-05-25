Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 25 травня 2025 року.

Мадридський Атлетіко у матчі 38 туру іспанської Ла Ліги в гостях розгромив Жирону (4:0).

Команда Дієго Сімеоне відкрила рахунок на 68 хвилині зусиллями Серлота, після чого на 87 хвилині Ленгле подвоїв перевагу "матрацників".

Наприкінці поєдинку Серлот ще двічі вразив ворота українського воротаря Владислава Крапивцова, оформивши хет-трик.

Також зазначимо, що у складі Жирони весь поєдинок провів український вінгер Віктор Циганков.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Атлетіко у рамках 38-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Жирона — Атлетіко Мадрид 0:4

Голи: Серлот, 68, 90, 90+3 Ленгле, 87.

Жирона: Крапивцов — Мартін, Франсес (Хуанпе, 64), Крейчі, Блінд — Циганков, Еррера (Руїс, 73), Мело (Ромеу, 73), Аспрілья — Порту (Мартін, 64), Стуані (Ельмер Соліс Ромеро, 89).

Атлетіко Мадрид: Муссо — Моліна (Сімеоне, 62), Вітсель, Ленгле, Аспілікуета — Льоренте, Де Пауль (Барріос, 77), Коке (Галлагер, 71), Ліно (Корреа, 72) — Грізманн (Серлот, 62), Альварес.