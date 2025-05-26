Іспанія

Без сенсацій.

Стали відомі всі учасники наступного розіграшу єврокубків від Іспанії. За підсумками сезону 2024/25 вісім команд Ла Ліги отримають право виступати в турнірах під егідою УЄФА.

Перші п’ять місць у чемпіонаті Іспанії посіли Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Атлетік з Більбао та Вільярреал. Вони зіграють у Лізі чемпіонів.

Бетіс із Севільї та Сельта з Віго, які фінішували шостими та сьомими відповідно, кваліфікувалися до Ліги Європи сезону 2025/26. А Райо Вальєкано з Мадрида, що завершив сезон на восьмому місці, дебютує в Лізі конференцій.