Іспанія

Наставник "блаугранас" прокоментував нову угоду та висловив віру в майбутнє молодої команди.

Головний тренер Барселони Гансі Флік поділився емоціями після продовження контракту з каталонським клубом. Німецький фахівець упевнений, що нинішня команда здатна досягти ще більшого.

"Я щасливий, тому що ця подорож продовжується. Я відчуваю, що ми ще не в кінці шляху і що ця команда має потенціал.

Це молода команда, яка заслужила все, чого ми досягли цього сезону, і я дуже радий працювати з нею", — вважає Флік.

У своєму дебютному сезоні в Барсі німецький фахівець здобув для клубу три титули — Ла Лігу, Кубок Іспанії та Суперкубок. Його команда провела 54 матчі, вигравши 43 з них (переможний відсоток — 73%), що стало найкращим результатом дебютного сезону після Луїса Енріке (83%). Особливо вражає статистика камбеків — дев’ять перемог після програшного рахунку.

Попри втрату шансу на тріумф у Лізі чемпіонів, сезон у Барселоні називають історичним: лише четверо тренерів до Фліка вигравали чемпіонат і кубок у перший рік роботи з клубом.