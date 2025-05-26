Іспанія

"Жовта субмарина" провела чудовий сезон чемпіонату Іспанії, фінішувавши в топ-5.

Вільярреал під керівництвом Марселіно провів чудовий сезон-2024/25 у Ла Лізі, встановивши одразу два особистих рекорди.

Зокрема, гравці "Жовтої субмарини" вперше зазнали менше дев'яти поразок (вісім), а також відзначилися понад 70-ма голами (71).

Найкращим в історії виступів клубу в чемпіонаті Іспанії є сезон-2007/08. Тоді колектив Мануеля Пеллегріні фінішував другим у турнірній таблиці, набравши 77 очок (24В, 5Н, 9П; 63:40).

Контракт Вільярреала з Марселіно розраховано до кінця червня 2026 року. Це його другий період у "Жовтій субмарині" після 177 матчів протягом січня 2013 — серпня 2016-го.

Зазначимо, що клуб повернувся до Ліги чемпіонів.