"Жовта субмарина" провела чудовий сезон чемпіонату Іспанії, фінішувавши в топ-5.
Вільярреал, Getty Images
26 травня 2025, 16:55
Вільярреал під керівництвом Марселіно провів чудовий сезон-2024/25 у Ла Лізі, встановивши одразу два особистих рекорди.
Зокрема, гравці "Жовтої субмарини" вперше зазнали менше дев'яти поразок (вісім), а також відзначилися понад 70-ма голами (71).
Найкращим в історії виступів клубу в чемпіонаті Іспанії є сезон-2007/08. Тоді колектив Мануеля Пеллегріні фінішував другим у турнірній таблиці, набравши 77 очок (24В, 5Н, 9П; 63:40).
Контракт Вільярреала з Марселіно розраховано до кінця червня 2026 року. Це його другий період у "Жовтій субмарині" після 177 матчів протягом січня 2013 — серпня 2016-го.
Зазначимо, що клуб повернувся до Ліги чемпіонів.