Іспанія

Раніше Жоаном Гарсією цікавився Арсенал.

Голкіпер Еспаньйола Жоан Гарсія навряд чи перебереться до Барселони, передає журналіст Маттео Моретто.

Повідомляється, що 24-річний іспанець надає перевагу переходу до одного з клубів чемпіонату Англії. Тим не менш, раніше стало відомо, що гравець може поповнити склад мадридського Реала на тлі потенційного відходу його колеги за позицією Андрія Луніна.

Влітку 2024 року близьким до придбання Гарсії був Арсенал. Тоді Жоан щойно став олімпійським чемпіоном.

Контракт Еспаньйола зі своїм вихованцем розраховано до кінця червня 2028-го. Порталом transfermarkt він оцінюється в 20 млн євро.

На рахунку воротаря 51 пропущений гол у 38-ми матчах (вісім "сухих") Ла Ліги-2024/25. У той же час він став лідером сезону за кількістю сейвів (146).