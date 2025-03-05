Український вінгер Жирони Віктор Циганков продовжує бути одним із лідерів каталонської команди, незважаючи на травми. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво клубу на початку сезону запропонувало 27-річному українцеві новий контракт, але він вирішив поставити справу з угодою на паузу і не поспішати з рішенням на майбутнє.

Також зазначається, що минулого літа Віктором цікавилися клуби з Англії та Італії, але він вирішив залишитися в Іспанії.

Цього сезону Циганков провів 20 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Циганков потрапив до символічної збірної минулого туру іспанської Ла Ліги.