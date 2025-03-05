Іспанія

Українець поки що не поспішає з планами на майбутнє.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков продовжує бути одним із лідерів каталонської команди, незважаючи на травми. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво клубу на початку сезону запропонувало 27-річному українцеві новий контракт, але він вирішив поставити справу з угодою на паузу і не поспішати з рішенням на майбутнє.

Також зазначається, що минулого літа Віктором цікавилися клуби з Англії та Італії, але він вирішив залишитися в Іспанії.

Цього сезону Циганков провів 20 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Циганков потрапив до символічної збірної минулого туру іспанської Ла Ліги.