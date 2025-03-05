Українець поки що не поспішає з планами на майбутнє.
Віктор Циганков, Getty Images
05 березня 2025, 23:17
Український вінгер Жирони Віктор Циганков продовжує бути одним із лідерів каталонської команди, незважаючи на травми. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, керівництво клубу на початку сезону запропонувало 27-річному українцеві новий контракт, але він вирішив поставити справу з угодою на паузу і не поспішати з рішенням на майбутнє.
Також зазначається, що минулого літа Віктором цікавилися клуби з Англії та Італії, але він вирішив залишитися в Іспанії.
Цього сезону Циганков провів 20 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.
Раніше повідомлялося, що Циганков потрапив до символічної збірної минулого туру іспанської Ла Ліги.