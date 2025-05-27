Іспанія

Словенський голкіпер здобув трофей Самори.

Воротар мадридського Атлетіко Ян Облак вкотре став володарем трофею Самори в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Трофей Самори вручається воротареві з найменшим показником пропущених м'ячів за матч.

Минулого сезону Облак провів 36 матчів із 38, з яких 15 на нуль при 30 пропущених м'ячах.

Для 32-річного словенця це вже шоста подібна нагорода і за цим показником він встановив новий рекорд Ла Ліги, випередивши Антоні Рамаллеса та Віктора Вальдеса.

Також наголошується, що трофей Самори в 15 раз дістався воротарям мадридського Атлетіко.

За підсумками сезону Атлетіко набрав 76 очок та фінішував на третьому місці в Ла Лізі.