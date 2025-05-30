Іспанія

Крім "матрацників" у послугах футболіста цікавиться Тоттенгем.

Півзахисник Бетіса Джонні Кардосо у літнє трансферне вікно може змінити клуб. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного американця зацікавлений мадридський Атлетіко, який вже має принципову домовленість про контракт із гравцем до літа 2030 року.

Також зазначається, що крім "матрацників" у гравці зацікавлений Тоттенгем.

Контракт Джонні з "бетікос" розрахований до літа 2030 року. Він перебрався до Бетісу з Інтернасьйоналу за шість мільйонів євро.

Минулого сезону Кардосо провів 46 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.