Іспанія

У клубі з Більбао розраховують на гравця збірної Іспанії U-21.

Центральний півзахисник Мікель Хаурегісар оновив свою угоду з Атлетіком, передає офіційний сайт клубу.

Новий контракт із 21-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2031-го. Гравець перебуває в системі клубу з Більбао з липня 2021 року.

У сезоні-2024/25 Хаурегісар узяв участь у 48-ми матчах усіх турнірів, відзначившись трьома голами й трьома асистами. Протягом уже завершеної кампанії він був четвертим виконавцем Атлетіка за кількістю ігрового часу — 3.310 хвилин.

Нагадаємо, нещодавно клуб також продовжив контракт із головним тренером Ернесто Вальверде.