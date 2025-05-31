Іспанія

Німець хоче грати стабільно в основі.

Каталонська Барселона після сезону, у якому періодично гостро виникало питання основного воротаря, задля вирішення якого довелось навіть викликати польського голкіпера Войцеха Щесни з футбольної пенсії, хоче убезпечити себе на майбутнє від подібних проблем.

Наразі відомо, що "блаугранас" ретельно стежать одразу за трьома футболістами на цій позиції, а з одним із них, Жоаном Гарсією з Еспаньйола, навіть мають просунуті перемовини щодо трансферу.

Утім, у клубі досі присутній німецький воротар Марк-Андре тер Штеген, участь якого в поточній кампанії здебільшого полягала в тривалому відновленні від важкої травми.

Наприкінці сезону 33-річний виконавець устиг повернутись на кілька матчів, проте головний тренер Ганс-Дітер Флік усе одно віддавав перевагу Щесни у важливих поєдинках.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що тер Штегена не влаштовує сценарій, коли в клубі одночасно залишатиметься і поляк, і буде підписано нового воротаря.

Черговий сезон провести на лаві запасних німець бажання не має, а отже перед чемпіонатом світу-2026 задля потрапляння на турнір у США, Канаді та Мексиці, скоріше змінить клубну реєстрацію цього літа.

За сезон у тер Штегена 11 пропущених голів у дев’яти матчів, один з яких був "сухим".