Іспанія

Француз зробив результат в матчі 38-го туру Ла Ліги.

В останньому турі Ла Ліги Реал зустрічався з Реалом Сосьєдад на Сантьяго Бернабеу.

Перемогу мадридцям гарантував дубль Мбаппе — француз відзначився на 38-й та 83-й хвилинах, а за рахунку 0:0 не реалізував пенальті.

Українець Андрій Лунін вийшов у старті мадридців та відстояв черговий матч "на нуль".

Реал фінішує другим з 84 очками. Сосьєдад — 11-й з 46 балами.

Реал Мадрид - Реал Сосьєдад 2:0

Голи: Мбаппе, 39, 84

Реал Мадрид: Лунін — Васкес (Гарсія, 76), Чуамені (Вальєхо, 56), Асенсіо, Гарсія — Вальверде, Модрич (Андрес, 86), Себальйос, Діас (Вінісіус, 56) — Гюлер, Мбаппе

Реал Сосьєдад: Марреро — Арамбуру Мехіас, Мартін Вісенте, Пачеко, Муньйос — Кубо, Турр'єнтес Імас (Субіменді, 70), Сучич, Гомес (Оярсабаль, 71) — Маріезкуррена Етчезаррета (Барренечеа, 71), Марін (Андер Оласагасті Іміскос, 46