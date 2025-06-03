Алекс Вальє повноцінно перебрався до чемпіонату Італії.
Алекс Вальє, Getty Images
03 червня 2025, 16:29
Комо оформив повноцінний трансфер лівого захисника Барселони Алекса Вальє, передає офіційний сайт клубу Серії А.
Наприкінці січня 2025-го нині 21-річний іспанець поповнив склад "б'янкоблу" на правах оренди. На рахунку гравця участь у 15-ти матчах Комо в ході вже завершеної кампанії.
За даними журналіста Ніколо Скіри, повноцінний трансфер Вальє обійшовся представнику Серії А в 6 млн євро. Алекс підписав розрахований до кінця червня 2029 року контракт.
Раніше повідомлялося, що Комо може орендувати таланта Манчестер Сіті.