Комо оформив повноцінний трансфер лівого захисника Барселони Алекса Вальє, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Наприкінці січня 2025-го нині 21-річний іспанець поповнив склад "б'янкоблу" на правах оренди. На рахунку гравця участь у 15-ти матчах Комо в ході вже завершеної кампанії.

Arrived on loan six months ago, now Álex is here to stay 🙌 pic.twitter.com/dDkJHp8a7M