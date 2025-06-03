Італія

Алекс Вальє повноцінно перебрався до чемпіонату Італії.

Комо оформив повноцінний трансфер лівого захисника Барселони Алекса Вальє, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Наприкінці січня 2025-го нині 21-річний іспанець поповнив склад "б'янкоблу" на правах оренди. На рахунку гравця участь у 15-ти матчах Комо в ході вже завершеної кампанії.

Arrived on loan six months ago, now Álex is here to stay 🙌 pic.twitter.com/dDkJHp8a7M — Como1907 (@Como_1907) June 3, 2025

За даними журналіста Ніколо Скіри, повноцінний трансфер Вальє обійшовся представнику Серії А в 6 млн євро. Алекс підписав розрахований до кінця червня 2029 року контракт.

Раніше повідомлялося, що Комо може орендувати таланта Манчестер Сіті.