Іспанія

В іспанському гранді впевнені, що зможуть перехопити гравця.

Атакувальний півзахисник Рівер Плейт Франко Мастантуоно надає перевагу пропозиції мадридського Реала, а не ПСЖ, передає журналіст Ніколо Скіра.

Впевнені в завершенні перехоплення талановитого 17-річного аргентинця "бланкос" продовжують вести переговори з клубом із Буенос-Айреса. Повідомляється, що контракт із гравцем може бути розраховано до кінця червня 2031 року.

Порталом transfermarkt Мастантуоно оцінюється в 30 млн євро. Його договір про співпрацю з Рівер Плейт дійсний до кінця 2026-го.

На рахунку Франко сім голів і чотири асисти у 19-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Раніше повідомлялося, що правий вінгер "бланкос" Родріго чекає на розмову з новим головним тренером клубу Хабі Алонсо перед прийняттям рішення щодо свого майбутнього.