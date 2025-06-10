Іспанія

Мадридський клуб викупив контракт аргентинського голкіпера після успішної оренди.

Мадридський Атлетіко підписав досвідченого 31-річного голкіпера Хуана Муссо на постійній основі.

Після успішної річної оренди з італійської Аталанти, іспанський клуб скористався опцією викупу, підписавши з аргентинцем договір до літа 2028 року. Сума трансферу наразі залишається нерозголошеною.

Протягом свого перебування в команді Муссо відіграв дев'ять поєдинків, і що особливо вражає, зумів зберегти ворота сухими у шести з них.

Раніше Атлетіко підписав контракт із Лангле.