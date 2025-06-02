Іспанія

"Маленький принц" залишається в Мадриді.

Мадридський Атлетіко пролонгував трудову угоду з легендою клубу Антуаном Грізманном. Про це повідомляє офіційний сайт "матрацників".

Зазначається, що термін нового контракту розрахований до 30 червня 2027 року.

Антуан Грізманн перейшов в Атлетіко влітку 2014 року з Реал Сосьєдад. Він є найкращим бомбардиром в історії "матрацників", забивши 197 голів у 442 матчах. Француз також посідає восьме місце за кількістю зустрічей, проведених за Атлетіко, а також третім іноземним гравцем у списку, поступаючись тільки Яну Облаку та Анхелю Корреа.

Разом з мадридським клубом 34-річний француз виграв Суперкубок Іспанії (2014), Суперкубок УЄФА (2018) та Лігу Європи (2018).

У сезоні-2024/25 Антуан Грізманн відіграв за Атлетіко 53 матчі, забив 16 голів та віддав 9 результативних передач.