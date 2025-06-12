Іспанія

За підвищення з Реалом Ов'єдо боротиметься Расінг Сантандер або Мірандес.

У рамках матчу-відповіді півфіналу плей-оф за місце в іспанській Ла Лізі-2025/26 Реал Ов'єдо приймав Альмерію.

Підопічні Велько Пауновича після звитяги з рахунком 2:1 у першому протистоянні досягнули бажаного результату й у другому. На гол Гонсало Мелеро з пенальті (24') результативним ударом зі штрафного відповів Санті Касорла (49'). Таким чином господарі поля зробили крок назустріч підвищенню.

Суперник Реала Ов'єдо у фіналі плей-оф визначиться сьогодні, 12 червня — Мірандес прийматиме Расінг Сантандер після нічиєї з рахунком 3:3 у першому матчі. Вирішальні поєдинки заплановано на 15-те і 21 червня.

Раніше повідомлялося, що голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін може повернутися до Ов'єдо в разі підвищення клубу.