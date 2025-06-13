Іспанія

Матчі пройдуть 15 та 21 червня.

Завершилися півфінальні матчі плей-оф за місце в іспанській Ла Лізі на сезон-2025/26.

У першій парі Реал Ов'єдо за сумою двох матчів обіграв Альмерію. Перша гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь Ов'єдо, а у другій була зафіксована нічия 1:1.

У другій парі Мірандес здобув перемогу над Расінгом. Перший матч закінчився нічийним результатом 3:3, а у другій грі Мірандес розгромив опонента з рахунком 4:1.

Таким чином, Мірандес та Реал Ов'єдо розіграють фінальну путівку до іспанської Ла Ліги. Фінальні матчі плей-оф відбудуться 15 та 21 червня.

Додамо, що за підсумками минулого сезону Мірандес посів четверте місце в Сегунді, а Ов'єдо закінчив сезон на третій сходинці.

Раніше повідомлялося, що Лунін може повернутись в Ов’єдо.