Матчі пройдуть 15 та 21 червня.
Гравці Мірандеса, Getty Images
13 червня 2025, 08:20
Завершилися півфінальні матчі плей-оф за місце в іспанській Ла Лізі на сезон-2025/26.
У першій парі Реал Ов'єдо за сумою двох матчів обіграв Альмерію. Перша гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь Ов'єдо, а у другій була зафіксована нічия 1:1.
У другій парі Мірандес здобув перемогу над Расінгом. Перший матч закінчився нічийним результатом 3:3, а у другій грі Мірандес розгромив опонента з рахунком 4:1.
Таким чином, Мірандес та Реал Ов'єдо розіграють фінальну путівку до іспанської Ла Ліги. Фінальні матчі плей-оф відбудуться 15 та 21 червня.
Додамо, що за підсумками минулого сезону Мірандес посів четверте місце в Сегунді, а Ов'єдо закінчив сезон на третій сходинці.
Раніше повідомлялося, що Лунін може повернутись в Ов’єдо.