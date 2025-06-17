Іспанія

Голкіпер хоче попрощатися з уболівальниками Еспаньйола.

З'явилася інформація про те, чому Барселона може перенести офіційне повідомлення про трансфер голкіпера Еспаньйола Жоана Гарсії.

Раніше стало відомо, що "синьо-гранатові" активували опцію викупу 24-річного футболіста за 25 мільйонів євро.

Як стверджує Mundo Deportivo, Гарсія хоче попрощатися з уболівальниками Еспаньйола, саме з цієї причини оголошення про його перехід в Барселону може бути відкладено до завтра.

У минулому сезоні іспанської Ла Ліги Жоан Гарсія провів 38 матчів, в яких пропустив 51 м'яч і вісім разів зміг зберегти свої ворота в недоторканності.

Раніше повідомлялося, що Барселона близька до підписання Ніко Вільямса.