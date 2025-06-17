Іспанець погодив умови особистого контракту з "блаугранас".
Ніко Вільямс, Getty Images
17 червня 2025, 09:17
Вінгер Атлетіка Ніко Вільямс може продовжити кар'єру у складі Барселони. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" вирішило досягти прогресу в переговорах щодо трансферу 22-річного іспанця, активувавши суму викупу у розмірі 58 мільйонів євро.
Наголошується, що тепер клубам необхідно домовитися про те, як буде виплачено суму трансферу.
Водночас, інсайдер Ніколо Скіра додав, що Барселона погодила умови особистого контракту з Вільямсом.
Минулого сезону Вільямс провів 45 матчів, у яких забив 11 голів та віддав сім гольових передач.
Раніше повідомлялося, що у Барселоні прийняли рішення щодо Рашфорда.