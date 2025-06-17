Іспанія

Коментар новачка мадридської команди.

Новачок Реала Трент Александер-Арнольд поділився першими враженнями від життя в новій команді і розповів, як справляється з мовним бар'єром.

"Колектив просто фантастичний. Я не можу підібрати достатньо слів, щоб висловити, наскільки тепло мене прийняли. Хлопці роблять все, щоб я відчував себе як вдома — допомагають, підказують, особливо коли справа доходить до перекладу.

Спілкування? Все досить просто. Коли в діалозі присутні я або Джуд Беллінгем, багато хто переходить на англійську — це значно спрощує розуміння. У мене, до речі, вже непогана база іспанської, так що можу підтримати розмову. Ну і майже всі тут знають англійську, тому серйозних проблем не виникає", — сказав Трент.

Нагадаємо, 26-річний Александер-Арнольд цього літа перебрався до столиці Іспанії з Ліверпуля, підписавши контракт з Реалом до 2030 року.