Іспанія

Новачок Барселони дав своє перше інтерв’ю.

Каталонська Барселона напередодні оголосила про підписання тепер уже колишнього воротаря Еспаньйола Жоана Гарсії.

Після оголошення про трансфер 24-річний виконавець поспілкувався зі ЗМІ.

"Прийшов час розділити наші шляхи з Еспаньйолом, який був моїм домом із 15 років.

Увесь цей час я намагався рости щодня як футболіст і як особистість, завжди зі смиренням, зусиллями і гордістю захищати ворота Еспаньйола. Я віддав усе, що мав усередині себе, щоб допомогти команді, представляв цю емблему з максимальною віддачею і відповідати тому рівню, який дає право носити цю футболку.

Я знаю, що це рішення не всім буде легко зрозуміти, але я й не прошу вас про це. Проте я хочу, щоб ви знали, що це було дуже добре продумане рішення, розмірковуючи не тільки про свою кар'єру, але і про те, що краще для клубу, для моєї сім'ї і для мене особисто.

Це не просто прощання. Це етап, який завершується з переконанням, що все, що я пережив, зробило мене кращим.

Від щирого серця дякую всім тренерам, партнерам по команді, персоналу та всім людям, які беруть участь у повсякденному житті клубу. Зокрема, Рамонету і всім, хто супроводжував мене в резиденції Жозепа Манеля Казанови. Без вас я не був би тим, ким я є сьогодні.

Я беру із собою звідси набагато більше, аніж просто футбол — дружбу, цінності, знання і незабутні спогади, як та ніч 23 червня, яку я ніколи не забуду. І, перш за все, завдяки вболівальникам.

Від першого ж дня я відчував вашу прихильність. У найважчі моменти саме ваша підтримка штовхала мене вперед. Ви дозволили мені відчути себе частиною чогось дуже великого.

Я йду з серцем, сповненим вдячності, усвідомлюючи, що ця подорож мала солодкі та важкі моменти, але всі вони змусили мене рости. Я захищав ці кольори всім, що мав, і це завжди буде моєю гордістю.

Тепер починається новий виклик, і я зустрічаю його з ентузіазмом, а також з великою повагою до всього, що я залишаю позаду. Дякую за все, Періко, до нових зустрічей!", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що Гарсія в минулому сезоні пропустив 51 гол у 38 матчах, вісім ізз яких були для його команди "сухими".