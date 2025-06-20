Іспанія

Легенда андалусійського футболу.

Колишній неодноразовий головний тренер Севільї Хоакін Каппарос став першим почесним президентом андалусійського клубу. Про це повідомляє офіційний сайт "нервіонців".

Зазначається, що ця посада передбачає представлення клубу на різних заходах, а також виконання функцій посла клубу.

Капаррос вперше очолив Севілью влітку 2000 року пропрацювавши безперервно аж до 2005 року. Після закінчення сезону-2017/18 було оголошено про його призначення на посаду спортивного директора "нервіонців". Однак у 2019 році іспанський фахівець знову став головним тренером Севільї, цього разу пропрацювавши один рік.

У сезоні-2024/25 він знову очолив севільську команду та допоміг їй зберегти прописку в іспанській Ла Лізі.

Хоакін Капаррос провів найбільше офіційних матчів на чолі Севільї (248) та здобув найбільшу кількість перемог в історії клубу у якості головного тренера (112).

Раніше повідомлялося, що Матіас Алмейда — новий головний тренер Севільї.