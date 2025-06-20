Колишній неодноразовий головний тренер Севільї Хоакін Каппарос став першим почесним президентом андалусійського клубу. Про це повідомляє офіційний сайт "нервіонців".

Зазначається, що ця посада передбачає представлення клубу на різних заходах, а також виконання функцій посла клубу.

Капаррос вперше очолив Севілью влітку 2000 року пропрацювавши безперервно аж до 2005 року. Після закінчення сезону-2017/18 було оголошено про його призначення на посаду спортивного директора "нервіонців". Однак у 2019 році іспанський фахівець знову став головним тренером Севільї, цього разу пропрацювавши один рік.

У сезоні-2024/25 він знову очолив севільську команду та допоміг їй зберегти прописку в іспанській Ла Лізі.

Хоакін Капаррос провів найбільше офіційних матчів на чолі Севільї (248) та здобув найбільшу кількість перемог в історії клубу у якості головного тренера (112).

Раніше повідомлялося, що Матіас Алмейда — новий головний тренер Севільї.