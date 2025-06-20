Легенда андалусійського футболу.
Joaquín Caparrós, getty images
20 червня 2025, 20:42
Колишній неодноразовий головний тренер Севільї Хоакін Каппарос став першим почесним президентом андалусійського клубу. Про це повідомляє офіційний сайт "нервіонців".
Зазначається, що ця посада передбачає представлення клубу на різних заходах, а також виконання функцій посла клубу.
Капаррос вперше очолив Севілью влітку 2000 року пропрацювавши безперервно аж до 2005 року. Після закінчення сезону-2017/18 було оголошено про його призначення на посаду спортивного директора "нервіонців". Однак у 2019 році іспанський фахівець знову став головним тренером Севільї, цього разу пропрацювавши один рік.
У сезоні-2024/25 він знову очолив севільську команду та допоміг їй зберегти прописку в іспанській Ла Лізі.
Хоакін Капаррос провів найбільше офіційних матчів на чолі Севільї (248) та здобув найбільшу кількість перемог в історії клубу у якості головного тренера (112).
Раніше повідомлялося, що Матіас Алмейда — новий головний тренер Севільї.