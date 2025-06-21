Іспанія

Бразильський вінгер віддає перевагу поверненню до Іспанії, Манчестер Юнайтед в курсі ситуаці.

Італійський клуб Комо зробив спробу підписати вінгера Манчестер Юнайтед Антоні, однак гравець надає перевагу поверненню до Реал Бетіс. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Попри зацікавленість з боку амбіційних італійців, Антоні, який провів останню частину сезону в складі Бетіса, чітко дав зрозуміти, що хоче продовжити виступи в Іспанії.

Його намір також відомий керівництву Манчестер Юнайтед, однак на даний момент жодної угоди між клубами не досягнуто.

Бразилець, який приєднався до Юнайтед у 2022 році, провів неоднозначний період у Прем’єр-лізі, але зумів проявити себе у Ла Лізі — 9 голів та 5 асистів у 26 іграх за Бетіс.