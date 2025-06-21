Іспанія

Бомбардир мадридського Реала продовжує відновлюватися після гастроентериту.

Мадридський Реал опублікував свою заявку на матч другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 у США.

Керманич гранда Ла Ліги Хабі Алонсо вдруге поспіль не розраховуватиме на центрального нападника Кіліана Мбаппе. Нещодавно в 26-річного француза госпіталізували через гострий гастроентерит.

Після виписки з лікарні гравець розпочав аеробні тренування, але в недільному поєдинку з Пачукою в Шарлотті він участі не братиме. Також поза заявкою на протистояння перебувають захисники Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Давід Алаба й Ферлан Менді, півзахисник Едуардо Камавінга та нападник Ендрік, які раніше потрапили до загального складу мадридського Реала на турнір.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Пачука відбудеться завтра, 22 червня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.