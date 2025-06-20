Іспанія

Новий головний тренер мадридського клубу впроваджує методи з досвіду роботи в Леверкузені.

Перші зміни в Реалі під керівництвом Хабі Алонсо вже стали помітними під час Клубного чемпіонату світу. Після нічиєї з Аль-Хілялем у дебютному матчі на посаді головного тренера мадридці провели нестандартне тренування — в ньому використовувався дрон, який фіксував дії резервістів та молоді, поки основний склад працював у залі. Про це повідомляє Marca.

Отримані з повітря кадри мають допомогти тренерському штабу глибше аналізувати рух гравців, прийняття рішень та тактичну дисципліну. Такий підхід є новинкою для Реала, адже за попереднього наставника Карло Анчелотті подібні методи не застосовувалися.

Раніше Алонсо активно використовував відеотехнології в Байєрі, зокрема камери по периметру поля для аналізу позиційної гри. Поки невідомо, чи стане дрон постійною частиною тренувального процесу в Мадриді, але вже зараз можна говорити про зміну підходу до підготовки.

Раніше Хабі Алонсо прокоментував гру з Аль-Хілялем.