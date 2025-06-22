Іспанія

Каталонці придивляються до скандинавського ринку.

Каталонська Барселона звернула увагу на вінгера датського Копенгагена Руні Бардагжі. Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, боси каталонського клубу серйозно налаштовані на придбання 19-річного шведа. Наразі вирішується питання, коли саме робити пропозицію по гравцю: цього літа чи дочекатися зими та отримати Бардагжі безкоштовно, коли в нього сплине трудова угода з Копенгагеном.

Датчани оцінюють трансфер свого вихованця у три мільйони євро. Трансфермаркт встановив вартість на нього у розмірі 7,5 млн. євро.

Минулого сезону Руні Бардагжі відіграв за Копенгаген лише шість матчів через розрив хрестоподібної зв'язки коліна.