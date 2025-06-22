Каталонці придивляються до скандинавського ринку.
Roony Bardghji, getty images
22 червня 2025, 14:20
Каталонська Барселона звернула увагу на вінгера датського Копенгагена Руні Бардагжі. Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, боси каталонського клубу серйозно налаштовані на придбання 19-річного шведа. Наразі вирішується питання, коли саме робити пропозицію по гравцю: цього літа чи дочекатися зими та отримати Бардагжі безкоштовно, коли в нього сплине трудова угода з Копенгагеном.
Датчани оцінюють трансфер свого вихованця у три мільйони євро. Трансфермаркт встановив вартість на нього у розмірі 7,5 млн. євро.
Минулого сезону Руні Бардагжі відіграв за Копенгаген лише шість матчів через розрив хрестоподібної зв'язки коліна.