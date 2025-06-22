Іспанія

"Сині" повернулися до Ла Ліги після 24-х сезонів поза "елітою".

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував результат фіналу плей-оф за місце в іспанській Ла Лізі-2025/26.

У двоматчевому протистоянні Реал Ов'єдо виявився сильнішим за Мірандес (3:2).

"Я хотів би привітати Ов'єдо. Здається, 24 роки минуло з моменту їхнього останнього матчу в найвищому дивізіоні. Такий історичний клуб справді заслуговує на це. Проте, мені також сумно через поразку Мірандеса, бо я знаю людей з Міранди, і це була історична можливість для них, але такий футбол. Я радий за свого друга Санті Касорлу. Він зробив велику справу, повернувшись туди в такому віці, і я впевнений, що його харизма мала величезний вплив на їхні досягнення, не кажучи вже про те, що він унікальний гравець неймовірної якості", — цитує Алонсо офіційний сайт мадридського Реала.

Нагадаємо, у матчі-відповіді фіналу плей-оф за підвищення 40-річний Касорла відзначився голом. Разом із Хабі Санті раніше виступав за збірну Іспанії.

У майбутній кампанії Реал Мадрид і Реал Ов'єдо зустрінуться вперше з 2002 року. Тоді, в 1/16 фіналу Кубка Іспанії, гранд здобув виїзну перемогу з рахунком 4:0.