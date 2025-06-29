Іспанія

Форвард близький до узгодження трансферу, а новий контракт Де Йонга може допомогти каталонцям впоратись із фінансовими бар'єрами.

Іспанський нападник Атлетіка Ніко Вільямс вже зовсім поруч із переходом до Барселони. Футболіст має чітке бажання приєднатися до каталонського гранда, і клуб нині працює над тим, аби оформити трансфер згідно з усіма вимогами фінансового фейр-плей.

За інформацією Diario SPORT, важливу роль у потенційному підписанні Вільямса може зіграти ситуація з контрактом Френкі Де Йонга. Керівництво Барселони веде активні перемовини щодо нових умов угоди з нідерландським хавбеком. Очікується, що оновлений контракт допоможе зменшити навантаження на зарплатну відомість клубу.

Президент Барселони Жоан Лапорта підтвердив, що перемовини з Де Йонгом мають стратегічне значення для клубу в контексті трансферної кампанії.

Нагадаємо, чинний контракт Френкі Де Йонга з Барселоною діє до літа 2026 року.