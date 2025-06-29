Іспанський нападник Атлетіка Ніко Вільямс вже зовсім поруч із переходом до Барселони. Футболіст має чітке бажання приєднатися до каталонського гранда, і клуб нині працює над тим, аби оформити трансфер згідно з усіма вимогами фінансового фейр-плей.

За інформацією Diario SPORT, важливу роль у потенційному підписанні Вільямса може зіграти ситуація з контрактом Френкі Де Йонга. Керівництво Барселони веде активні перемовини щодо нових умов угоди з нідерландським хавбеком. Очікується, що оновлений контракт допоможе зменшити навантаження на зарплатну відомість клубу.

Президент Барселони Жоан Лапорта підтвердив, що перемовини з Де Йонгом мають стратегічне значення для клубу в контексті трансферної кампанії.

Нагадаємо, чинний контракт Френкі Де Йонга з Барселоною діє до літа 2026 року.