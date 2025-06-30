Іспанія

Можливе якісне підсилення без компенсації за трансфер.

Французький Ліон перебуває в стані лімбо поміж Лігою 1 та Лігою 2 після оголошення покарання від місцевої Федерації футболу за невиконання фінансових умов.

І допоки "ткачі" боряться за своє майбутнє, один із важливих гравців стартового складу готується залишити клуб вільним агентом.

Ідеться про аргентинського флангового захисника Ніколаса Тальяфіко, чий контракт завершується за декілька годин.

32-річний виконавець долучився до Ліона влітку 2022 року в якості трансферу з амстердамського Аякса за 4,2 млн євро.

А цього літа по нього прийшла андалузька Севілья та намагається вмовити на перехід вільним агентом.

За сезон на рахунку аргентинця 33 матчі, п’ять голів та три асисти.