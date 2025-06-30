Іспанія

38-річний ветеран не зупиняється і готується до дев’ятого сезону у складі каталонського клубу.

Жирона офіційно оголосила про продовження контракту з уругвайським нападником Крістіаном Стуані. Нову угоду підписано до літа 2026 року, з можливістю подовження ще на один сезон — про це повідомила пресслужба клубу.

Стуані вже давно став живою легендою Жирони, приєднавшись до команди у 2017 році. За цей час він встиг встановити одразу два клубні рекорди — за кількістю матчів (247) та голів (129) у футболці каталонців. Навіть у свої 38 років форвард залишається важливою фігурою в атаці: в сезоні-2024/25 він забив 11 м’ячів і віддав дві результативні передачі у 41 поєдинку.

До Жирони Стуані виступав за низку клубів у різних країнах, зокрема Данубіо, Белла Вісту, італійську Реджину, іспанські Альбасете, Леванте, Расинг, Еспаньол, а також англійський Мідлсбро.

Раніше Жирона продовжила контракт із досвідченим воротарем.