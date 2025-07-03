Нідерландця можна підписати за 25 млн євро.
Дензел Думфріс, Getty Images
03 липня 2025, 12:55
Барселона розглядала підписання Дензела Думфріса.
У контракті захисника з Інтером є пункт про відступні в розмірі 25 млн євро, який діє до середини липня.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Барселона виявляла інтерес до нідерландця в останні місяці. Однак жодних офіційних пропозицій і контактів не було.
У минулому сезоні Думфріс провів 29 матчів у Серії А, забив 7 голів і зробив 2 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Чалханоглу прийняв рішення щодо майбутнього в Інтері.