Іспанія

Нідерландця можна підписати за 25 млн євро.

Барселона розглядала підписання Дензела Думфріса.

У контракті захисника з Інтером є пункт про відступні в розмірі 25 млн євро, який діє до середини липня.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Барселона виявляла інтерес до нідерландця в останні місяці. Однак жодних офіційних пропозицій і контактів не було.

У минулому сезоні Думфріс провів 29 матчів у Серії А, забив 7 голів і зробив 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Чалханоглу прийняв рішення щодо майбутнього в Інтері.