Іспанія

Домашня футболка сезону 2025/26 натхненна легендарним дизайном 80-х років.

Еспаньйол продовжує привертати увагу цього літа — гучні трансфери, перемовини про викуп гравців і тепер ще й яскрава прем’єра нової форми. Каталонський клуб офіційно представив домашній комплект на сезон 2025/26, дизайн якого натхненний класичною футболкою, що носилася у період з 1984 по 1992 рік.

Vivim al límit. Primera equipació 2025/26. pic.twitter.com/uAyVV7P6up — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) July 3, 2025

Новий ретро-дизайн уже став хітом серед уболівальників. Футболка має комір у стилі поло, рукави з фірмовим принтом Kelme, а також традиційну синьо-білу вертикальну смугу, яка є візитівкою клубу. До комплекту повертаються класичні сині шорти, яким надається перевага над чорними, використаними у попередніх сезонах.

Дизайн є даниною легендарному періоду в історії клубу, коли Еспаньйол фінішував третім у Ла Лізі в сезоні 1986/87 та дістався фіналу Кубка УЄФА у 1987/88. Ці роки стали символом гордості та незабутніх моментів для цілого покоління фанатів.

Презентаційна кампанія нової форми закликає до емоцій — вона про пульс фаната, пристрасть до біло-синіх кольорів і бунтівний дух, що завжди супроводжує Еспаньйол. Клуб заявляє: "Ми не про рутину. Ми — про несподіванки, ризик і створення нових історій".

Очікується, що другий і третій комплекти форми також будуть презентовані найближчими днями.