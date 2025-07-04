Іспанія

Каталонський талант з Альмерії також цікавий Барселоні.

Мілан активно працює на трансферному ринку, і новим пріоритетом клубу став правий захисник Марк Пубіль із Альмерії. За інформацією Джанлуки Ді Марціо, італійський гранд розглядає 22-річного гравця як ключове підсилення флангу після завершення оренди Кайла Вокера.

Пубіль, чия трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро, має чинний контракт до 2029 року та вже привернув увагу Барселони, яка хоче придбати гравця з подальшою орендою до Бетіса.

Захисник провів понад 3100 хвилин у складі Альмерії в сезоні 2024/25, зігравши 40 матчів: 1 гол, 5 асистів. Його виступи за молодіжну збірну Іспанії та олімпійську команду, зокрема участь у чвертьфіналі Євро U21 та золоті медалі на Олімпіаді, зробили гравця одним із найперспективніших правих беків на ринку.

Керівництво Мілана продовжує активне підсилення складу під керівництвом Макса Аллегрі — вже підписані Самуеле Річчі та Лука Модрич. Тепер увага переключається на оборону, де Пубіль є пріоритетом, але також розглядається кандидатура Гуели Дуе (грає за Страсбур) — брата Дезіре Дуе з ПСЖ.

У найближчі дні Мілан має вирішити, чи буде готовий конкурувати з Барселоною та вийти на фінальну стадію переговорів.