Італія

Усе через повагу до Реала.

Мадридський Реал напередодні оголосив свою заявку на Клубний чемпіонат світу-2025, куди ввійшов і хорватський півзахисник Лука Модрич, який раніше оголосив про завершення виступів за "бланкос" після цього сезону.

Наразі відомо, що 39-річний виконавець дав згоду на перехід до італійського Мілана, і сьогодні, 12 червня, мав відбутись офіційний медогляд футболіста перед підписання контракту з "россонері".

Однак це був лише план клубу, тоді як досвідчений виконавець попросив перенести всі офіційні заходи до моменту завершення виступів Реала на Клубному чемпіонаті світу, бо бажає "закінчити всі свої справи з колишнім клубом".

Нагадаємо, що за Реал Лука відіграв 591 матч, забив 43 голи та віддав 95 гольових передач за майже 13 років перебування в Іспанії.