Іспанія

Колишній одноклубник португальця прокоментував трагічну подію.

Кількома днями тому португальський нападник англійського Ліверпуля Діогу Жота загинув у автокатастрофі в Іспанії.

Напередодні відбулось поховання футболіста та його брата Андре Сілви, на що відреагував колишній одноклубник Жоти, а нині фланговий захисник мадридського Реала Трент Александер-Арнольд.

"Я повністю спустошений. Він був мені більше, аніж просто другом. Він був для мене як частина сім'ї.

Це було надзвичайно важко для мене і для всіх, хто його знав. Не тільки його партнерам по команді, друзям і родині, але й усім у світі футболу.

Спочатку я не повірив у цю новину. Мені довелось зайти в соціальні мережі, щоб зрозуміти, що відбувається. Я думав, що це помилка... але це не так. Я все ще в шоці.

Було неймовірно бачити, як усі зібрались разом, щоб висловити підтримку на полі та поза ним. Я впевнений, що його сім'я цінує це", — заявив англійський виконавець.

Пліч-о-пліч Трент та Жота відіграли в Ліверпулі 145 матчів, починаючи від сезону-2020/21.