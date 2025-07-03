Клуб чекає на вигідну пропозицію і згоду гравця на перехід.
Марк Касадо, Getty Images
03 липня 2025, 21:56
Барселона може продати свого опорного півзахисника Марка Касадо, якщо отримає трансферну пропозицію у розмірі 50 мільйонів євро. Про це повідомляє іспанське видання Diario SPORT.
Окрім фінансової складової, для переходу необхідна й згода самого гравця. Клуб не форсує ситуацію, але готовий розглядати варіанти, якщо вони відповідатимуть умовам.
Касадо є вихованцем Барселони й за основну команду провів 41 матч, у яких забив один гол та зробив шість результативних передач. Попри молодий вік, він вважається одним із найбільш перспективних гравців середньої лінії у структурі клубу.
Продаж гравця може допомогти каталонцям вирішити частину фінансових питань перед стартом нового сезону.
Раніше стало відомо, що Барселона виявляла інтерес до Думфріса.