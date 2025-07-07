Іспанія

19-річний вінгер з Копенгагена вже пройшов медогляд.

Барселона зробила ще один крок до підписання шведського таланта Руні Бардагжі. За даними Фабріціо Романо, 19-річний вінгер вже пройшов перший етап медичного обстеження. Завершення угоди з Копенгагеном очікується найближчими днями.

🚨🔵🔴 EXCL: Roony Bardghji has completed first part of medical tests with Barcelona ahead of €2m deal to be sealed with FC Copenhagen.



Formal steps to continue next week as Barça have verbal agreement in place for Swedish winger to join the club. pic.twitter.com/DQxaI5oGTJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2025

Контракт Бардагжі з датським клубом закінчується в грудні 2025 року, що дозволило каталонцям домовитися про трансфер всього за 2 мільйони євро (без урахування бонусів). Частку з наступного продажу також отримає клуб Леван, де починав кар’єру юний швед із сирійським корінням.

"Ми сподіваємось, що гравець найближчим часом пройде повний медогляд у Барселоні, після чого трансфер буде завершено", — підтвердив спортивний директор Копенгагена Сміт Нільсен.

Барселона випередила інтерес з боку Марселя, Порту та Мальорки.

Бардагжі дебютував у дорослому футболі у 16 років, провів понад 80 матчів за Копенгаген та вже забивав у Лізі чемпіонів — зокрема у видовищному матчі проти Манчестер Юнайтед (4:3). Через травму хрестоподібних зв'язок він пропустив більшу частину минулого сезону, але повністю відновився навесні.

У новому сезоні Барселона планує взяти Руні на передсезонний тур до Азії, де тренер Хансі Флік оцінить його фізичну форму та готовність грати за першу команду. Залежно від цього буде вирішено, чи залишиться він у Барсі, чи отримає ще один сезон в оренді — можливо, знову в Копенгагені.

Руні Бардагжі може стати другим літнім підписанням після переходу воротаря Жоана Гарсії з Еспаньйола за 25 млн євро. Головною метою каталонців був Ніко Вільямс, але той подовжив контракт із Атлетіком. У клубі також ведуть перемовини щодо можливих трансферів Маркуса Решфорда та Луїса Діаса.