Барселона зробила ще один крок до підписання шведського таланта Руні Бардагжі. За даними Фабріціо Романо, 19-річний вінгер вже пройшов перший етап медичного обстеження. Завершення угоди з Копенгагеном очікується найближчими днями.

🚨🔵🔴 EXCL: Roony Bardghji has completed first part of medical tests with Barcelona ahead of €2m deal to be sealed with FC Copenhagen.



Formal steps to continue next week as Barça have verbal agreement in place for Swedish winger to join the club. pic.twitter.com/DQxaI5oGTJ