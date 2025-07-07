Іспанія

Іспанці зміцнили центр оборони.

Іспанський Райо Вальєкано оформив трансфер центрального захисника Луїса Феліпе з французького Марселя. Про це повідомляє офіційний сайт "бджіл".

Фінансові умови переходу не розголошуються, але за інформацією різноманітних ЗМІ, іспанський клуб заплатив "олімпійцям" близько п'ять мільйонів євро.

Також не повідомляється про тривалість підписаної угоди.

Минулого сезону Луїс Феліпе відіграв за Марсель чотири матчі та отримав одну жовту картку. Зазначимо, що на рахунку етнічного бразильця одна гра в складі збірної Італії, яку він провів у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що Марсель виявляє інтерес до Веа.