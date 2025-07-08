Іспанія

26-річний футболіст продовжить виступати за нинішню команду.

Схоже, захисник Рональд Араухо продовжить виступати за Барселону.

У період з 1 по 15 липня викупити контракт Араухо можна за 60 мільйонів євро. Конкретних пропозицій у уругвайця немає, і він вже готується до передсезонки. Загалом, є всі підстави вважати, що Араухо нікуди не піде. Про це інформує Mundo Deportivo.

Чинний контракт Араухо з Барселоною розрахований до середини 2031 року. 26-річний футболіст повернувся в розташування клубу раніше і почав працювати за індивідуальною програмою. Рональд тим самим продемонстрував намір боротися за місце в основі Барселони в новому сезоні.

Раніше повідомлялося, що Пенья близький до відходу з Барселони.