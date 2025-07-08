Після трансферу Гарсії та нового контракту Щесни воротар готовий змінити клуб.
Іньякі Пенья, Getty Images
08 липня 2025, 15:35
Голкіпер Іньякі Пенья може залишити Барселону вже цього літа. За інформацією Фабріціо Романо, 25-річний іспанець схиляється до зміни клубу після того, як каталонці підписали Жоана Гарсію та продовжили контракт з Войцехом Щесни.
Пенья не бачить для себе перспектив регулярної гри у новому сезоні і вже почав розглядати можливі варіанти продовження кар'єри. У сезоні-2024/25 він провів 16 матчів у Ла Лізі, підміняючи травмованого тер Штегена.
Раніше з’являлася інформація, що Барселона планує розлучитися з Марком-Андре тер Штегеном, однак рішення клубу зберегти Щенсни й підписати ще одного воротаря значно ускладнило ситуацію для Пеньї.
Раніше повідомлялося, що Барселона виявляла інтерес до Думфріса.