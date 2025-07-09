Іспанія

Вінгер збірної Бразилії втратив місце в основі "вершкових", а його майбутнє в клубі буде переглянуто наступного тижня

Нападник Реала Мадрид Родріго Гоес не потрапив до стартового складу команди вже вп’яте поспіль на матчах Клубного чемпіонату світу, залишившись на лаві для запасних на півфінал проти Парі Сен-Жермен.

Таке рішення нового головного тренера "вершкових" Хабі Алонсо щодо 24-річного бразильця лише посилило чутки про можливу зміну клубної прописки у літнє трансферне вікно.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, ситуація з майбутнім Родріго буде переглянута вже з наступного тижня. Один із можливих сценаріїв — трансфер гравця в інший клуб. Варіант з його виходом із Реал Мадрид є "реальним сценарієм".

Родріго виступає за мадридський клуб із 2019 року та має контракт до 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює бразильського вінгера у 95 млн євро. Статистика минулого сезону: 14 голів та 11 асистів у 54 матчах.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Родріго щонайменше зацікавлені лондонські Арсенал та Челсі, Парі Сен-Жермен, Баваарія, представники Саудівської Аравії тощо.