Вінгер збірної Бразилії втратив місце в основі "вершкових", а його майбутнє в клубі буде переглянуто наступного тижня
Родріго, Getty Images
09 липня 2025, 21:21
Нападник Реала Мадрид Родріго Гоес не потрапив до стартового складу команди вже вп’яте поспіль на матчах Клубного чемпіонату світу, залишившись на лаві для запасних на півфінал проти Парі Сен-Жермен.
Таке рішення нового головного тренера "вершкових" Хабі Алонсо щодо 24-річного бразильця лише посилило чутки про можливу зміну клубної прописки у літнє трансферне вікно.
За інформацією журналіста Фабріціо Романо, ситуація з майбутнім Родріго буде переглянута вже з наступного тижня. Один із можливих сценаріїв — трансфер гравця в інший клуб. Варіант з його виходом із Реал Мадрид є "реальним сценарієм".
Родріго виступає за мадридський клуб із 2019 року та має контракт до 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює бразильського вінгера у 95 млн євро. Статистика минулого сезону: 14 голів та 11 асистів у 54 матчах.
Раніше повідомлялося, що у підписанні Родріго щонайменше зацікавлені лондонські Арсенал та Челсі, Парі Сен-Жермен, Баваарія, представники Саудівської Аравії тощо.