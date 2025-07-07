Франція

Сторони вже розпочали переговори щодо трансферу бразильця.

Вінгер мадридського Реала Родріго може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє ESPN Brasil.

За інформацією джерела, керівництво паризького клубу вже зв'язалося з оточенням 24-річного бразильця, щоб дізнатися про можливість потенційного трансферу.

Раніше була інформація, що гравцем цікавиться Ан-Насром, а керівництво "вершкових" готове відпустити гравця, якщо надійде правильна пропозиція.

Минулого сезону Родріго провів 51 матч, у яких забив 14 голів та віддав десять гольових передач.