Іспанія

Поляк не звик до іспанського стиля.

Воротар каталонської Барселони Войцех Щесни висловився про відмінності між туринським Ювентусом та каталонською Барселоною. Цитує досвідченого поляка El Mundo Deportivo.

"У Ювентусі все було інакше. Тут і тренування, і ігри проходять по-іншому. У невеликих матчах всі перебувають близько один до одного, ти заздалегідь можеш передбачити, куди піде передача і де опиняться захисники. Ці ігри допомагають прокачати роботу ніг, тому що тут все дається легше, всі хочуть отримати м'яч.

Є й культурне зрушення, на тренуваннях я постійно під тиском, всі пропонують себе коли я з м'ячем. Не можна втрачати час, адже якщо кожен хоче отримати передачу, значить, хтось відкритий.

У Барселоні в мене відчуття, що, навіть якщо я роблю помилки, команда грає настільки добре, що я можу не перейматися. Пропустили гол? Гаразд, значить, потрібно забити два. Весь тягар поразки сприймається по-іншому. Минулого сезону Барселона виглядала як команда, якій найменше важливо, скільки голів вона пропускає.

У Ювентусі, якщо я отримував м'яч на ліву ногу, захисник був за п'ять метрів від мене, але вже розвертався в інший бік, ніби хотів, щоб я просто вибив м'яч вперед, а не віддав йому пас.

В Барселоні все по-іншому. Всі пропонують себе і кричать, щоб я віддав їм м'яч. Педрі просить м'яч, навіть якщо навколо нього семеро суперників. У мене є Іньїго Мартінес з одного боку — дуже технічний захисник, Кубарсі — з іншого. Також є Бальде, де Йонг постійно опускається вниз за м'ячем", — заявив Щесни.