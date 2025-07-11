Поляк не звик до іспанського стиля.
Wojciech Tomasz Szczęsny, getty images
11 липня 2025, 21:25
Воротар каталонської Барселони Войцех Щесни висловився про відмінності між туринським Ювентусом та каталонською Барселоною. Цитує досвідченого поляка El Mundo Deportivo.
"У Ювентусі все було інакше. Тут і тренування, і ігри проходять по-іншому. У невеликих матчах всі перебувають близько один до одного, ти заздалегідь можеш передбачити, куди піде передача і де опиняться захисники. Ці ігри допомагають прокачати роботу ніг, тому що тут все дається легше, всі хочуть отримати м'яч.
Є й культурне зрушення, на тренуваннях я постійно під тиском, всі пропонують себе коли я з м'ячем. Не можна втрачати час, адже якщо кожен хоче отримати передачу, значить, хтось відкритий.
У Барселоні в мене відчуття, що, навіть якщо я роблю помилки, команда грає настільки добре, що я можу не перейматися. Пропустили гол? Гаразд, значить, потрібно забити два. Весь тягар поразки сприймається по-іншому. Минулого сезону Барселона виглядала як команда, якій найменше важливо, скільки голів вона пропускає.
У Ювентусі, якщо я отримував м'яч на ліву ногу, захисник був за п'ять метрів від мене, але вже розвертався в інший бік, ніби хотів, щоб я просто вибив м'яч вперед, а не віддав йому пас.
В Барселоні все по-іншому. Всі пропонують себе і кричать, щоб я віддав їм м'яч. Педрі просить м'яч, навіть якщо навколо нього семеро суперників. У мене є Іньїго Мартінес з одного боку — дуже технічний захисник, Кубарсі — з іншого. Також є Бальде, де Йонг постійно опускається вниз за м'ячем", — заявив Щесни.