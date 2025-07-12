Іспанський захисник багато "привозив" на турнірі.
Рауль Асенсіо, getty images
12 липня 2025, 09:23
Центральний захисник мадридського Реала Рауль Асенсіо висловився про особистий виступ на Клубному чемпіонаті світу.
"Мадридисти", добіг кінця сезон, у якому я здійснив мрію стати частиною найкращого клубу у світі, але він завершується так, як я найменше хотів.
Я відчуваю, що не впорався із завданням на Клубному чемпіонаті світу, який вимагав від мене максимуму, але зараз настав час вимкнутися і перезарядити батарейки.
Я бажаю вам щасливих канікул. Hala Madrid!" — написав Асенсіо в Instagram.
Минулого сезону Рауль Асенсіо відіграв за Реал Мадрид 46 матчів та віддав дві результативні передачі.